شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين من الصراع مع مرض السرطان..وفاة ويلي كي عن عمر يناهز الـ 59 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي ويلي كي " Willie K" عن عمر يناهز الـ 59 عام وهو واحد من أهم الموسيقين والمنتجين في هاواي و الذي تم ترشيحه لجائزة جرامي " Grammy " ، وذلك في منزله الموجود في وايلوكو بعد معركة دامت عدة سنوات مع سرطان الرئة، وهو الخبر الذي صدم عدد كبير من محبيه وعشاقه حول العالم، و تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة " بيلبورد " .

و قد ولد " Willie K" و اسمه الحقيقي ويليام أويهيليما كاهياليي بدء عشقه للموسيقي منذ صغره ، وقد صرح ويلي في سيرته الذاتية : "كان لوالدي له تأثير كبير، لقد وعدني لأكون في مكان مهم بعالم الموسيقي حيث أنا اليوم .. حيث كان يعرف كيف يلعب كل شيء مثل موسيقى الجاز والبلوز وهاواي ".

وقد اشتعلت مواقع " التواصل الاجتماعي بالعديد من صور النجم الراحل WILLIE K وذلك بعد إعلان خبر الوفاة على صفحاته بـ " فيسبوك " و " إنستجرام " والذي جاء فيه : "نحن حزينون للإعلان عن وفاة ويلي كي ليلة الاثنين 18 مايو في منزله في وايلوكو بهاواي ".و كان قد تم تشخيص ويلي كي بسرطان الخلايا الصغيرة في رئته اليمنى العليا في أوائل عام 2018.

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