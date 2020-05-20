شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يمنح الدكتور محمد مشالي لقب بطل الخير في رمضان..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم محمد هنيدي والمغنى لحملة تويتر “ أبطال الخير”، وهي حملة رمضانية تحتفل بالأشخاص الذين نشروا الأمل في مجتمعاتهم من خلال قيامهم بأفعال الخير.

وقال هنيدي في فيديو نشره علي حسابه بتويتر” في حياة كل حد فينا أبطال .. أبطال من نوع تاني .. فيه اللي منهم معروف وفيه اللي ماحدش يعرفه او يسمع عنه .. وانا النهارده بكلمكم عن بطل من كتير منكم يعرفه وهو الدكتور محمد مشالي ليلقبه ببطل من أبطال الخير وهو طبيب الغلابة .

من جانب أخر تعاقد محمد هنيدي علي بطولة فيلم "النمس والأنس" للمخرج شريف عرفة، مع منة شلبى وعمرو عبد الجليل، والمقرر البدء فى تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى العمل ومعاينة أماكن التصوير.

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وكان النجم الكوميدي محمد هنيدي، تفاعل بطريقته المعهودة مع ارتفاع درجات الحرارة والدخول في أجواء فصل الصيف التي تشهدها محافظات الجمهورية خلال اليومين الحاليين ولكن بطريقته الساخرة المعروفة، حيث وجه محمد هنيدي رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يخاطب فيها محبي الصيف بطريقة كوميدية قائلا:" اتمنى من الناس اللي بتحب الحر يكونوا سعداء دلوقتي .. احنا بنتبخر".