شكرا لقرائتكم خبر عن بيلبسوا من بعض .. شاهد بن أفليك و حبيبته أنا دي أرماس بنفس القميص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع جاست جيرد تقرير عن علاقة بين أفليك وأنا دي أرماس حيث نشر لهما صور وهما يرتديان نفس القميص وهو ما يدل علي حبهما ومدي قربهما من بعض.

واحتفل النجم بن أفليك بعيد ميلاد حبيبته أنا دي أرماس ال 32 مؤخرا وذلك في منزل معزول بمنطقة صحراوية، ونشرت أنا عدد من الصور من الإحتفال حيث أحضر أفليك تورتة من الشكولاتة وملئ المنزل بالبالونات الملونة، ويبدو أن أفليك إختار الإحتفال بعيد ميلاد حبيبته في منطقة معزولة بعيدا عن أجواء الحظر الصحي وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان بن أفليك، خرج عن النص في تعليمات السلامة التي أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض الوقائية بضرورة ارتداء القناع الطبي اثناء الخروج في الشوارع لتغطية منطقة الوجه والأنف والفم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19”٫ إلا أنه ظهر في وقت سابق في صورة جديدة التقطتها عدسات المصورين، أثناء تواجده في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية بصحبه صديقته الممثلة العالمية آنا دي أرماس، وهو يرتدي القناع الطبي للوقاية من الفيروس، ولكن يقوم بتدخين السجائر خلف القناع.

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وسرعان ما انتشرت الصور التي التقطت للنجم العالمي عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وعبر وسائل الاعلام لتثير غضب جمهوره بعد تغافله عن تنفيذ تعليمات الوقاية بشكل كامل وتعريض حياته للخطر وحياة المقربين منه وكل من يتعامل معه.

يذكر أن آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.