شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 26 من مسلسل ب100 وش..هل يتم القبض على عصابه عمر وسكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ولكن وسط تخطيط العصابة يحاول الشرطة فك لغز عمليات النصب السابقة ومن خلال عمل ماجى "علا رشدى" وعرض شغلها على فيس بوك للتتوصل لها الشرطة و يحققون معها، وهل بعد التحقيق معها سوف يتم القبض على العصابة، أم سوف تنجح فى الرد هذا ما ستكشفه الحلقات القادمة.
يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى
وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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