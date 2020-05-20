شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل مفاجئ لبطلة مسلسل Batwoman بعد بدء تحضيرات الموسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن رحيل الممثلة العالمية روبي روز، نجمة مسلسل الأكشن Batwoman، التابع لمنصة CW الامريكية، بالرغم من بدء تحضيرات الموسم الثاني للسلسلة.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن النجمة "روبي روز" قررت الرحيل بدون أي أسباب معلن عنها حتى الأن، بالرغم من مشاركتها في التحضيرات الأولية للموسم الثاني، وبعد النجاح الكبير الذي حققته في الموسم الأول.

وفي تصريحات نقلتها الصحيفة للنجمة، قالت " لقد اتخذت القرار الصعب للغاية بعدم العودة إلى Batwoman الموسم المقبل"، مضيفه " لم يكن هذا القرار سهلاً، لأنني أحترم كل طاقم العمل وكل من شارك في المسلسل، وأنا اقدر تماما الفرصة الكبيرة التي منحتني إياها بيرلانتي وسارة شيشتر وكارولين دريس، بانضمامي لعالم DC الشهير، شكراً لك بيتر روث ومارك بيدويتز، وكل من أمن بي في المسلسل".

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وكانت شبكة قنوات CW الأمريكية، قررت تجديد مسلسل Batwoman لموسم ثاني نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى تجديد عشرات المسلسلات لمواسم جديدة تعرض خلال 2020 و2021.

وعلى جانب آخر، انضم الممثل دوجراي سكوت إلى عالم DC من خلال المسلسل التلفزيوني Batwoman، في موسمه الأول، الذى لم تحدد الشركة موعد عرضه بعد.

وأسند لـ "سكوت" دور والد " Batwoman " الذى يتولى قيادة شركة The Crows للأمن الخاص في جوثام، وقد جعل مهمته الأولى والأهم فى حماية مدينته بشكل أفضل.

وتدور دراما النجوم الخارقين حول المقاتلة المتجولة المثقفة التي تعود من جديد لإخماد الحالة الإجرامية للمدينة الفاشلة، وتؤدى دور " Batwoman " الممثلة "روبي روز"، بالإضافة إلى ذلك، انضم المخرج ماركوس سيجا للمشروع، ليحل محل ديفيد نوتير الذي لا يزال منتجًا للعمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".