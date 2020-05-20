شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان تنعى الشيخ صالح كامل بصورة لهما: "رحلت فى ليالي الرحمة والمغفرة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة شيريهان، على أن تنعىرجل الأعمال الشيخ صالح كامل الذى وافته المنية أول أمس عن عمر 79 عاما، وشاركت شريهان بصورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: "أعلم أن نفسك مطمئنة .. أرى سعادتك وابتسامتك الطيبة بلقاء الله في تلك الأيام المباركة والعشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل وليالي الرحمة والمغفرة في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اسأل الله تعالى جنة الخلد للمغفور له إن شاء الله الشيخ صالح كامل".



شيريهان تنعى صالح كامل

وظل الراحل الشيخ صالح كامل من أشد الداعمين لمصر ، ولا سيما فى المواقف الصعبة التى كانت كثر بحاجة لمساهمة رجال الاعمال لدعم الاقتصاد، وجاء الراحل للمشاركة في اهم مؤتمرات مصر فى مارس 2015 فى مدينة شرم الشيخ على رأس وفد يضم 100 رجل أعمال ومستثمر لدعم الاقتصاد المصرى، حيث قال وقتها الشيخ صالح كامل، إنه جاء إلى المؤتمر الاقتصادي على رأس وفد مكون من 100 من رجال أعمال سعوديين لبحث الفرص الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد المصري وتحقق معدلات تنمية عالية في مجال خدمة المواطن المصري والعربي.

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شيريهان وصالح كامل

ومن أشهر ما قاله الراحل عن مصر مقولته: "إذا أصيبت مصر ببرد سيعطس المسلم فى السعودية وباكستان"، وهى المقولة التى أثارت العديد من ردود الأفعال الإيجابية حول حب رجال الأعمال العرب لمصر، وعلى رأسهم الراحل الذى كانت له الكثير من التصريحات حول حبه لمصر وتفضيل الاستثمار بها .

ومن آخر تصريحات الراحل قوله إن مصر تتمتع بعدد من الميزات سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على المستوى الاستثماري، مشيداً بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تبنتها والتي كان أهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة والذى سيتنامى مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.