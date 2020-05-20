شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر العصير الذي يشربه يوسف الشريف في مسلسل " النهاية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف الفنان يوسف الشريف سر العصير الذي كان يتناوله باستمرار في تكتل الواحة حيث أن هذا العصير هدفه السيطرة عليه ونسيان كل ما يعرفه ، برغم أن العاملين معه في الواحة كانوا يؤكدون له أن هذا العصير الذي لونه يميل للأزرق ما هو إلا مشروب طاقة.



يوسف الشريف

الحلقة أمس من مسلسل " النهاية " قد كشفت مكالمة للسيد غفران رئيس تكتل " اينرجيكو " عن علاقته بتكتل الواحة واتصاله بهم بل أنه أحد أفراد التنظيم الماسوني واستمع السيد مؤنس " أحمد وفيق " للمكالمة حيث أنه طلب من رجاله مراقبة السيد غفران " أيمن الشيوي " ، في نفس الوقت ينقذ دكتور نصير (حسام داغر) سهر الصايغ من وقوعها في الصحراء ولكنها تطلب منه توفير حديد لتصنيع " e c " ومسدس لحام بشري لكنه يؤكد لها بأن هذه الاشياء لدي عصابات وتجار مخدرات وتصر علي ترك المكان لكن الدكتور نصير بعدما تتطلع " صباح " علي مكانه وما يفعله يهددها ويحاول قتلها .

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وكانت قد بدأت الحلقة بدفن " صباح " سهر الصايغ لجثة الريبوت زين بعدما قتله الريس عزيز " عمرو عبد الجليل وتقوم بدفنه في الصحراء وهي منهارة وفي حالة هيستيرية وتسير في الصحراء ثم تقع من شدة الاعياء والحزن أما السيد مؤنس يذهب للدورون الذي جاء فيه فارس من تكتل الواحة بعد إصلاحه ويطلب من مساعديه معرفة اي اتصال بالواحة ، أما يسر فيصطحب ناهد السباعي الي الشقة التي اعدها لها وتشكره .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.