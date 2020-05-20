شكرا لقرائتكم خبر عن منصة Apple TV + تشترى حقوق فيلم توم هانكس الجديد بعد توقف العرض السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت منصة قنوات Apple TV +، شراء حقوق فيلم الحرب والإثارة الجديد Greyhound، بطولة النجم العالمي توم هانكس، لعرضه عبر منصتها، بعد توقف عرض الأفلام بدور العرض السينمائي وغلق الأماكن العامة في معظم دول العالم بسبب جائحه فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة فاريتي، فإن المنصة التي تم إطلاقها منذ ستة أشهر، كشفت اليوم، عن إتمام صفقة شراء حقوق فيلم توم هانكس الجديد من شركة سوني، ليتم اضافته إلى محتوي المنصة خلال الأسابيع القادمة ضمن خطة التطوير الجديدة.

وكانت شركة سوني قد حددت موعد إصدار فيلمها Greyhound في الولايات المتحدة الأمريكي يوم 12 يونيو، إلا ان تأجيلات العرض بسبب فيروس كورونا وغلق صالات العرض، أجبرت الشركة على الموافقة بشكل نهائي على بيع حقوق فيلمها.

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وشهد فيلم Greyhound تأجيل مرتين، بعد ان كان من المقرر له عرضه يوم 8 مايو الماضي، ومن ثم تم التأجيل لـ 12 يونيو، بعد قرارات الغلق التي شهدتها السينمات في مختلف انحاء العالم.

وطرحت شركة سونى أول تريلر لفيلمها Greyhound، في مارس الماضي، والذى وصلت مدته إلى دقيقتين و 44 ثانية، احتوى على العديد من المشاهد المشوقة، التى تكشف عن مضمون العمل الجديد، من بطولة توم هانكس، إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.

العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.