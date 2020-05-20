تراند اليوم : ممثلة مصرية تطلب الدعاء لكلبها المريض

طلبت الممثلة المصرية، ناهد السباعي من متابعيها الدعاء لكلبها المريض.

وشاركت "ناهد" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورتها مع كلبها "سكر"، وكتبت قائلة إن هناك تحذيرات من موجة الطقس الحارة، وطالبت الجميع بالبحث عبر (Google) لمعرفة كيف يحمون حيوانتهم الأليفة في هذا الحر، وطلبت الدعاء لكلبها المريض.

يذكر أن ناهد تشارك في مسلسل "النهاية" الذي أغضب إسرائيل لكونه يتنبأ بزوالها.

والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، يشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.