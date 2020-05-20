زواج خالد النبوي وريهام حجاج في الحلقة ال26 من لما كنا صغيرين

عقب مقتل سليم ( محمود حميدة ) واعتراف يحيي ( محمود حجازي ) بدأت القضية تأخذ مجرى أخر بعيد عن اتهام حسن ( محمود حجازي ) بالقتل العمد، وبعد أن جمعت قصة حب بين دنيا ( ريهام حجاج ) وبين ياسين

( خالد النبوي ) على مدار الحلقات الماضية قررا الزواج في الحلقة 26.

تلقى حسم ( نبيل عيسى ) خبر زواجهم بحزن فللمرة الثانية تفضل دنيا رجل أخر بدلًا منه على الرغم

من حبه لها.

Advertisements

في سياق آخر حاول أحد المجرمين اقتحام فيلا دنيا ولكن تم القبض عليه من رجال ياسين وعند سؤاله اعترف بأن هالة طليقة ياسين ( منة فضالي ) هي من حرضته.

يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.