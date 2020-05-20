ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الكويتية ​أمل العوضي​ صورة لها مع الفنان ​ماجد المهندس​ وظهرا وهما قريبين من بعضهما ويحملا الشموع واثارت هذه الصورة التساؤلات حول وجود اي علاقة بينهما ليتضح ان الموضوع مجرد اعلان لمشاركة أمل في فيديو كليب ماجد للمرة الثانية بعد النجاح الذي حققه فيديو كليب "أنا حنيت" والذي عرض قبل 7 سنوات.

الاغنية الجديدة ومن المقرر أتحمل اسم "يلي احبك موت" وهي من كلمات الامير فهد بن خالد وإخراج وليد ناصيف وعلقت أمل :سعدت للمره الثانيه بمشاركتي مع برنس الغناء ماجد المهندس في كليب اغنيه (يلي احبك موت ) من كلمات : الامير فهد بن خالد واخراج: وليد ناصيف.. كانت كواليس مليئه بروح التعاون والحب اتمنى يعجبكم الكليب

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كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المهندس لـ أمل العوضي : يلي أحبك موت .. فهل هما في علاقة حب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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