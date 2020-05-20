سيف نبيل يكشف عن برومو "على فكرة".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان العراقي ​سيف نبيل​ عن برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "على فكرة"، التي سيطرحها في أول أيام عيد الفطر المقبل، وهي من ضمن أغاني ألبومه الجديد "إنتهى الموضوع"، والمقرر طرحه قريباً.

وعلّق نبيل على البرومو، الذي نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: "كليب على فكره .. في اول ايام عيد الفطر المبارك على قناتي الرسميه في اليوتيوب".

يُذكر أن آخر أعمال نبيل، فيديو كليب "ما دريت"، الذي طرحه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات سيف الفارس، ألحان سيف نبيل، وتوزيع حسين سامح.

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