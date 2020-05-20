ميريام فارس وسيرين عبد النور وغيرهما حافظن على رشاقتهن بعد الانجاب – بالصور

ميرنا وليد - بيروت - ان انجاب الأطفال يزيد عادة من وزن المرأة، الاّ ان كثيرات يسعين للتخلّص من وزنهنّ الزائد من خلال ممارسة الرياضة ووسائل وعادات اخرى تعيدهن الى شكلهن الانيق والجميل المعهود، في فترة قياسية. واليوم سنستعرض لكم فنانات انجبن وبقي جسمهنّ جميلا ورشيقا.

الفنانة ​ميريام فارس​ التي عندما انجبت ابنها جايدن بقيت محافظة على جسمها الرشيق، بحيث عادت وأطلّت على الجمهور بشكل جميل.

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الفنانة ​سيرين عبد النور​ التي انجبت طفلها كريستيانو، عادت ايضا وأطلّت على الجمهور بدون ايّ زيادة في الوزن.

والفنانة ​أمل بشوشة​ ايضا نجحت في العودة إلى وزنها الطبيعي وذلك بعد انجاب ابنتها الأولى "ليا".