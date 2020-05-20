ممثل مصري شهير يقتل زوجته بعد إكتشافه خيانتها له!

ميرنا وليد - بيروت - في الحلقة 26 من مسلسل "​خيانة عهد​"، قتل "مروان"، الذي يجسد شخصيته الممثل المصري ​خالد سرحان​، زوجته "نادية"، التي تجسد شخصيتها الممثلة المصرية ​عبير صبري​، بعد إكتشافه خيانتها له مع رجل الأعمال مجدي الصياد، الذي يجسد شخصيته الممثل المصري رمزي العدل.

وقد إستدرج مروان زوجته نادية إلى شارع مظلم وضربها بطفاية الحريق الخاصة بالسيارة على رأسها، وسرق هاتفها ومجوهراتها، لتشك النيابة بأنه حادث سرقة.

وفي الوقت الذي نفّذ مروان عملية القتل، كانت "عهد"، التي تجسد شخصيتها الممصلة المصرية يسرا، على علم بموعد تنفيذه العملية، لذا أرسلت "شيرين"، التي تجسد شخصيتها الممثلة السورية جومانا مراد، خلف مروان لتصور فيديو له وهو يقتل نادية، وأرسلت الفيديو لعهد.

وتظاهر مروان أمام النيابة بحزنه على رحيل زوجت، حتى لا يكتشف أحد بأنه وراء الجريمة.

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