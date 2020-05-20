غادة عبدالرازق بعدسة هيثم زنيتا

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:02 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بانتهاء تصوير مسلسلها “سلطانة المعز” الذي يعرض حاليا ضمن السباق الدرامي الرمضاني.

وقد نشرت غادة عبدالرازق، عبر حسابها على انستغرام، مجموعة فيديوهات وصور جمعتها بفريق العمل.

كما نشرت غادة عبدالرازق صورة لها بعدسة زوجها ومدير تصوير المسلسل هيثم زنيتا وصورة للاخير من تصويرها وعلقت كاتبة: “تصوير هيثم زنيتا وغادة عبدالرازق”.

وكانت غادة عبدالرازق قد احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، وتنوي قضاء شهر العسل في الجونة.

مسلسل “سلطانة المعز” من بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، شريف إدريس، دينا، محمد لطفي، حسن حسني، أحمد ماجد، ومن إخراج محمد بكير.