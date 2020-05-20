بالصورة – قيس الشيخ نجيب في ضيافة راغب علامة

متابعة بتجـــــــــرد: حلّ النجم السوري ​قيس الشيخ نجيب​ ضيفًا على النجم اللبناني ​راغب علامة​ في منزله، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل نشر نجيب عبر صفحته الرسمية في موقع “إنسغرام” صورة تجمعه مع علامة من داخل منزل الأخير وأرفقها بتعليق جاء فيه: “بنهاية شهر رمضان الكريم الافطار مع السوبر ستار الو طعم تاني.. ان شاء الله رمضان بينعاد على بلادنا وعلى لبنان بالصحة والخير والامان.. راغب علامة شكرا الك ولعائلتك الكريمة”.

يشار إلى أن نجيب يشارك حاليًا في بطولة مسلسل “أولاد آدم” إلى جانب النجوم ماغي بو غصن ومكسيم خليل ودانييلا رحمة وندى أبو فرحات وكارول عبود وغيرهم.

المسلسل من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.