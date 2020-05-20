آمال ماهر بـ”اللي قادرة” تحقق رقمًا قياسيًا.. وتوجه رسالة للجمهور

متابعة بتجـــــــرد: حقق فيديو أغنية “اللي قادرة” للنجمة المصرية آمال ماهر أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط على طرحه عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتواصل آمال ماهر حصد أصداء الأغنية التي صدرت كتتر لمسلسل “ليه لأ” الذي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي.

وأعربت آمال ماهر عن سعادتها بنجاح الأغنية فكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”: “من كل قلبي شكرا لكم جميعا لدعمكم ومحبتكم أغنية اللي قادرة ٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب”.

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أغنية “اللي قادرة” من ألحان وتوزيع خالد عز، كلمات نادر عبدالله وتقوم على موضوع عميق وقوي من حيث الطرح، يدور حول قوة الأنثى التي لا ترضى بأن تكون الوصيفة بل الأولى.

ومسلسل “ليه لأ” للنجمة أمينة خليل تدور أحداثه في 15 حلقة كتبتها مريم نعوم، ويشارك في البطولة بجوار أمينة خليل، كل من هاني عادل، وعمر السعيد، وشيرين رضا، وهالة صدقي، ومحسن محيي الدين، وعبد الرحمن أبو زهرة.