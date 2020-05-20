العثور على نجم Twilight جثة في منزله وحديث عن دليل غامض

متابعة بتجــــــــرد: ذكر تقرير لموقع صحيفة Paris Match الفرنسية أنه تم العثور على الممثل في فيلم Twilight غريغوري تيري بويس وصديقته نتالي أديبوجو جثتين هامدتين في منزله الكائن في لاس فيغاس.

وأشار الموقع إلى أنه لم يتم تحديد سبب الوفاة بعد ونقل عن موقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير أنه تم كشف وجود بودرة غامضة النوع في المكان وأنها قد تكون سبباً محتملاً لموتهما.

وكشف موقع E News أن قريب النجم استيقظ في الصباح ولاحظ أن الأخير لم يغادر المنزل فيما كان عليه الذهاب إلى لوس أنجليس.

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واضاف ان القريب تحقق من الأمر قبل أن يجد الممثل وصديقته وقد فارقا الحياة. وفي هذا الصدد أصدرت عائلته بياناً جاء فيه: “كان نور حياتنا ووفاته أحزنتنا بشدة. غريغوري الذي نعرفه كان مقرباً من الناس وكان شخصاً طيباً. كان محترماً وقادراً على تحمل المسؤولية”.

كذلك وجهت إليه والدته ليزا واين رسالة عبر حسابها على “فيسبوك” وكتبت فيها: “أنا مريضة من دونك. أنا تائهة، ضائعة. أرسلت لك رسالة أعلمتك فيها أنني قلقة واجبتني: أمي أنا معك سنجتاز هذه المحنة معاً. فلمَ تركتني؟”.