بالصورة – الظهور الأول للفنان أبو مع مولودته “ليال”

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان المصري “أبو” أوّل صورة تجمعه مع مولودته عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”. وعلق على الصورة بالقول: “أبو ليال”.

وكان الفنان المصري أبو قد وصف هذا الشعور بـ “حلاوة الأبوة” بعد أسابيع على قدوم مولودته الاولى “ليال”. وكشف حينها أنه يضع اللمسات النهائية على أغنية خاصة سيهديها الى إبنته ولكنه لم يتخذ القرار النهائي بطرحها لتكون في متناول الجميع أو سيحتفظ بها فقط لابنته.

من جهة أخرى، كان “أبو”، الذي سبق وأصدر مجموعة من الأغنيات منها “ثلاث دقات”، “عيش يا قلبي”، “حبيبي يا ليل” وغيرها من الأعمال، يستعد لطرح أغنية جديدة في آذار/مارس بعنوان “الف احتمال” ولكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيل العمل الى وقت يحدد لاحقاً.

من جهة أخرى، لا زال “أبو” يعمل على ألبومه الغنائي المقرر اصداره مع بداية الصيف، والذي يتطرق فيه لعدة مواضيع جديدة ومختلفة.