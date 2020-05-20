التركية لاريسا غاجيمير تعترف: “لا أستطيع الإنجاب” وتتعرض للإساءة

متابعة بتجــــــــرد: أعربت الفنانة التركية من أصل برازيلي لاريسا غاجيمير عن استيائها بسبب كثرة الأسئلة الي توجه إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتناول مسألة عدم إنجابها.

وظهرت النجمة في مقطع مصور وجهت من خلاله كلمة للمتابعين وقالت إنه لا يمكنها الإنجاب مع الإشارة إلى أنها تلقت الكثير من التعليقات السلبية التي تتناول هذا الأمر. وقالت: “أيها الرائعون أعاني من مشكلة ولا يمكنني إنجاب الأطفال. قمت وبوراك بالعديد من المحاولات الطبية ولم نحقق النجاح”.

وعن موقف الأخير من ذلك أجابت بأنه يتقبل المشكلة تماماً كما تتقبلها هي، معربة عن تصالحها مع ذاتها. وأضافت: “تصالحت مع نفسي، اعترفت بأنه لا يمكنني الإنجاب وتساءلت: إذاً ما الذي يمكنك فعله؟ سنسافر سنذهب لتمضية عطلة، سنفعل شيئاً ما. فهمت ما حدث وقلت في نفسي إن هذا ما يريده الله”.

وأضافت: “لكنكم تكتبون تعليقات سيئة بشكل لا يحتمل ولا تتوجهون من خلالها إلي فقط بل إلى الكثيرين. تكتبون من دون أن تعرفوا ما يعانيه الناس من مشاكل” وطلبت منهم عدم الإساءة إليها مؤكدة أنها تقبلت الأمر وأنه لا يمكن تزييف الحقائق.