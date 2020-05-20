بالصورة – مصرية نسخة عن هازال كايا تخطف الأنظار

متابعة بتجـــــــــرد: أحدثت المدونة المصرية والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ريهام عمار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة التركية هازال كايا.

ونشر المتابعون صورة مركبة لها إلى جانب أخرى تعود إلى الممثلة وأشاروا إلى التطابق الكبير بين ملامحهما معربين عن دهشتهم.

ويشار إلى أن الشابة المصرية المحجبة تقيم في محافظة الاسماعيلية وهي في العشرينات من العمر، علماً أنها تضع العدسات اللاصقة الخضراء التي تجعلها أكثر شبهاً بالنجمة.

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ويذكر أن هازال تحظى بشهرة واسعة وشعبية كبيرة في العالم العربي. ولفتت أنظار المتابعين العرب من خلال النسخة المدبلجة من مسلسل “العشق الممنوع” الذي شاركت فيه بدور نهال إلى جانب النجم كيفانش تاتليتوغ المعروف عربياً باسم مهند. كما عرفت من خلال دور فريحة.

وهي متزوجة من المخرج التركي على أطاي ولديهما طفل في الأشهر الأولى من عمره أطلقا عليه اسم فكرت علي. وقد نشرت مؤخراً أول صورة واضحة له بعدما أخفت وجهه منذ ولادته وحققت من خلالها أكثر من مليون و100 ألف إعجاب.