بعد أن وصفه بـ”الأراجوز”.. محمود العسيلي يردّ على سامو زين

متابعة بتجـــــــــرد: قال الفنان المصري محمود العسيلي أن وصف الفنان ساموزين له بـ”المونولوجيست” نابع عن غضب، متابعًا: “غضب وقال أي كلام، مش مشكلة لو قال عليا أراجوز مش هتفرق”.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، مساء أمس الثلاثاء، أنه تصالح مع ساموزين بعد ذلك وفكر في التلحين له، مشيرًا إلى أن الخلاف بينهما بدأ عندما قال عن ساموزين إنه يمثل بطريقة غريبة ومضحكة.

وذكر أنه اعترف بعد ذلك أنه يمثل بطريقة أسوأ من ساموزين، متابعًا: “التمثيل سلاح ذو حدين، ممكن أجيده ولكن لن أبرع فيه إلا إذا امتلكت الموهبة جربت مرة واحدة ولم تكن موفقة بالنسبة لي، ولو كررتها مرة أخرى سأريد أن أنفذها بشكل صحيح”.

وأوضح أنه ابتعد عن التمثيل بعد فيلم “خليج نعمة”؛ بسبب رغبته في التركيز على الغناء، مؤكدًا أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت ويُعتبر من الكلاسيكيات الآن.

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ولفت إلى أنه تلقى عروضًا للتمثيل بعد “خليج نعمة”، مستطردًا: “لم أمتلك الرفاهية لتعلم التمثيل بسبب التركيز على الغناء، أحب الإتقان والخروج بشيء مختلف يحتاج التفرغ أو بداية السكة منذ البداية”.

من جهتها، أيدت المخرجة إيناس الدغيدي عودة “العسيلي” للتمثيل مرة أخرى، قائلة: “اخبط ولا يهمك لو خبطت جامد هتنجح، أنت عندك قبول والقبول بيوصل للناس”.