تامر حسني يعد جمهوره بحفلة من نوع خاص

يستعد النجم المصري تامر حسني، ليحيي حفلاً فنياً في أول أيام عيد الفطر السعيد وذلك عبر شاشة قناة ON E من مسرح الصوت والضوء.

وطالب “حسني” الجمهور، عبر حساباته على مواقع التواصل، بإرسال طلبات الأغاني ليتم غنائها في السهرة.

وقال تامر في منشور على فايسبوك: “‎إنشاءالله سأعيد عليكم ومعكم على شاشة ( on tv) بحفلة من نوع خاص، أول يوم العيد وانشاءالله سيتحقق من خلالها تبرعات لمتضرري وباء كورونا واطلبوا الأغاني التي تريدون سماعها على صفحات ( on tv)”.

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من جهة أخرى، يعمل “حسني” على أغنية بعنوان “اللحظة الحلوة” وهي عبارة عن اغنية لاعلان دعائي جديد لإحدى المنشآت السكنية. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رحيم، توزيع وميكس وماستر عبد الرحمن شوقي. ومن المتوقع عرض الاعلان قريباً جداً.

ويعتبر هذا الاعلان هو الثاني لتامر في غضون أسبوع بعدما أطلق منذ أيام أغنية “الأصل مصري” على طريقة الفيديو كليب وذلك بالتعاون مع شركة اتصالات.

نذكر أن آخر أعمال تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت “أنت أقوى” بمشاركة النجوم: محمد منير، سميرة سعيد، صابر الرباعى، وائل جسار، كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.