دنيا بطمة تستعرض حملها.. كيف بدت في أول صور لها؟

بعد أيام على اعلان انتظارها مولوداً ثانياً، نشرت الفنانة دنيا بطمة بعض الصور عبر حسابها على انستغرام، مستعرضة حملها وبطنها المنتفخ بجلابة لونها وردي من داخل منزلها.

وكانت دنيا قد أكدت حملها من زوجها المنتج محمد الترك وذلك خلال حلولها ضيفة مع الاعلامي السعودي ماجد الفاسي مباشرة على انستغرام.

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ورداً على سؤال حول جنس الطفل، أشارت دنيا انها لا تعلم حتى الساعة جنس الطفل ان كان صبياً او بنتاً.

نذكر ان خبر حمل دنيا كان قد انتشر منذ أسابيع بعدما أعلنت عمتها الموضوع خلال قضية “حمزة مون بيبي” وذلك بعد ورود اسمها في قضية الحساب الذي كان يبتز المشاهير.

نذكر أن دنيا بطمة، تزوجت في عام 2013 من المنتج محمد الترك ولديهما طفلة تدعى غزل.