أمل محمد: تعرضت للظلم في "أم هارون".. وأغلب مشاهدي تم حذفها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة الإماراتية أمل محمد أنها غاضبة جدًا من الظلم الذي تعرضت له في مسلسل "أم هارون"، موضحة أن أغلب مشاهدها تم حذفها دون أن تدري السبب الحقيقي وراء ذلك، وهو ما جعلها تطالب بحذف اسمها من العمل.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "أنا عن نفسي مستاءة جدًا من هذا المسلسل وزعلانة على الظلم اللي اتظلمته بسبب مشاركتي في أم هارون.. لأني أنا صورت بعض المشاهد وأغلب مشاهدي وحواراتي انحذفت منها.. ما بعرف من السبب في ذلك هل من الطاقم الفني أو طاقم الإخراج".

وأضافت: "لأنه أنا وقعت على شيء آخر ولما جيت صورت اتصدمت.. لدرجة إني أحيانا أكون في اللوكيشن جايبيني من أول الصبح لآخر اليوم ما أصور شيء.. وأحيانا أكون لابسة لبس الشخصية حق المشهد المخرج يوزع الممثلين كلهم وكإني أنا شجرة ولا أحد يشوفها".

وأردفت: "كنت أتواصل مع مشرف العمل وأقول له إنكم اتفقتوا معي على حاجة والي قاعد يصير شي تاني.. وهو يقول لي النص ما اكتمل.. لدرجة إني في بداية رمضان كلمته وطلبت يشيلوا اسمي من العمل".

وواصلت: "لكن أنا في النهاية كسبت إنه أضاف عمل في رصيدي مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد وأحمد الجسمي ومجموعة كبيرة من نجوم الخليج.. فرب ضارة نافعة.. الحمد الله".

مسلسل "أم هارون" يسلط الضوء على مآساة "أم فهد" التي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهد، وهي امرأة منبوذة اجتماعيًا بسبب ديانتها اليهودية، والعمل من إنتاج MBC، وكتابة علي شمس ومحمد شمس، ومن إخراج محمد جمال العدل.

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المسلسل بطولة: حياة الفهد، محمد العيدروسي، أحمد الجسمي، فخرية خميس، سعاد، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، آلاء الهندي، نواف نجم، فرح الصراف، إلهام علي، آلاء شاكر، ماجد الجسمي، وأمل محمد

وكانت قد أحدثت انطلاقة مسلسل "أم هارون" حالة جدل واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي وخاصة في الكويت والسعودية وسط اتهامات لبرمجة الفكر العربي في ستار التسامح للترويج للتعايش والتطبيع مع اليهود.

وصعد وسم #أم_هارون لقائمة التريند وتحدث عنه الكثير من المغردين موجهين انتقادات حادة للفنانة الكويتية حياة الفهد لقبولها بطولة عمل كهذا، فيما اشاد آخرون بالمسلسل معتبرين إياه بأنه يحمل قصة ستكشف عنها الأحداث.

بالمقابل كان للبعض تغريدات وثقوها بالأدلة بأن الأسر اليهودية بالفعل موجودة بالثلاثينيات وأن اليهود كانوا موجودين في الكويت ولهم سوق يسمى سوق اليهود الأحساء ولهم مقبرة باسم "مقبرة اليهود" وكان بعضهم يسكنون بفرچان البحرين.