محمد رمضان يكشف كواليس مشهد ضرب أحمد زاهر في "البرنس"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف النجم المصري محمد رمضان، بعض الكواليس من تصوير مسلسل "البرنس"، الذي يخوض بطولته في السباق الرمضاني الجاري، وأصبح حديث رواد السوشال ميديا.

وتطرّق رمضان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة مساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى مشهد ضرب "فتحي" و"ياسر" اللذين يقدم دورهما أحمد زاهر ومحمد علاء، بعدما أحدث هذا المشهد ضجة كبرى بتفاعل الجمهور معه.

وسخر رمضان من حدة المشهد بتأكيده على أنه كان متوترًا أثناء تنفيذه بسبب فقدان زرار البنطال الذي كان يرتديه خلال المشهد، كاشفًا عن أن أغلب كواليس التصوير كانت تشهد وصلات ضحك ومرح ومزاح، رغم ما يظهر للمشاهدين من تعابير جادة.

واستضاف برنامج "التاسعة مساء"، الثلاثاء، المخرج المصري محمد سامي، وبصحبته النجم أحمد زاهر، وخلال اللقاء أجاب "سامي" عن سؤال بشأن أسباب عدم مشاركة زوجته النجمة مي عمر بمسلسل "البرنس"، خاصة بعد تردد أقاويل عن فرضها على المنتجين لأعماله الفنية.

وقال سامي إن السبب الرئيس في عدم مشاركة مي بمسلسل "البرنس" هو تواجدها بمسلسل "الفتوة"، وأنها لا تستطيع المشاركة في عملين معًا، مضيفًا أن أبطال العمل طلبوا وجودها معهم، وأنه لا يلتفت إلى ما يقال بالسوشال ميديا.

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مسلسل "البرنس" اجتماعي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية، ويقود الملحمة الدرامية للعمل المخرج والمؤلف محمد سامي.

ويحظى مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان بمتابعة جماهيرية كبيرة ليس في مصر فقط ولكنه تخطى الحدود ويتفاعل معه العديد من الجمهور العربي في الدول المختلفة إضافة للعديد من المشاهير.

ويجسد بطولة المسلسل محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

ويواجه مسلسل "البرنس"، اتهامات بالترويج لـ"زنا المحارم" و"تعليم السرقة"، بعدما تقدم برلماني مصري بطلب إحاطة خصّ فيه رئيس مجلس الوزراء المصري ووزيرة الثقافة ووزير الإعلام.