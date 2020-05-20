محمود العسيلي: بهاء سلطان أقوى مني.. وأحتاج واسطة للتلحين لعمرو دياب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري محمود العسيلي، إنه في حاجة إلى واسطة كي يقوم بالتلحين للهضبة عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقي، مؤكدا أنه يتمنى عمل دويتو مع الفنانة أنغام لأنها تفهم جيدا في الموسيقي، رافضا اتهامه بالغرور والطبقية.

وأضاف خلال حواره في برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه إيناس الدغيدي، "كم أتمنى أن ألحن لهم، وهذا شرف كبير لي، وكان هناك أكثر من مشروع مع عمرو دياب وحماقي وإن شاء الله يكمل على خير".

وتابع محمود العسيلي "أتمنى أيضا عمل دويتو غنائي مع المطربة الكبيرة أنغام لأنها تفهم الموسيقى والمزيكا، وكنت أتحدث مع أمير طعيمة للعمل مع أنغام".

وأكمل العسيلي "حسين الجسمي أكثر فنان ومطرب عربي نجح في مصر، ودخل وجدان المصريين ".

وعن اتهامه بالغرور، قال العسيلي:"هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، أنا إنسان طبيعي ولا أشعر بالغرور والطبقية ولم أتغير حتى بعد الشهرة، فأنا محترف وحازم في شغلي وكل فرد في فريقي يقوم بدوره".

وتابع :"شباب كثيرون يملكون كلمات جيدة ويتواصلون معي، والبريد الإلكتروني الخاص بي متاح على مواقع السوشال ميديا ويمكن أن أتواصل مع أي فرد".

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وعن سبب هجومه على برامج اكتشاف المواهب، قال محمود العسيلي :"أهاجم برامج المواهب لأنه يخرج منها مواهب قليلة وتختفي سريعا بعد انتهاء مواسم البرامج، فالمشاركين في برامج المواهب يختفون مع انتهاء الموسم ولا يتم متابعتهم وإظهار مواهبهم".

وتابع "أنا لست مطربا طربيا ولكن لدي شكل معين في الغناء وهناك أصوات أقوى مني، أنا لست قويا في الطرب لكن قوتي في أفكار الغناء والألحان"، مضيفا :"صوت بهاء سلطان أحلى وأجمد مني ولن أقارن نفسي به".

كما أعلن العسيلي، خلال اللقاء دعمه لمطربي المهرجانات ورفض قرار إيقافهم، قائلاً "هناك أصوات مميزة بين مطربي المهرجانات، ولديهم نسب مشاهدة مرتفعة على يوتيوب والسوشال ميديا"، متسائلا :إزاي عايزين نمنع حاجة 90% من الشعب المصري بيسمعها".

وعلق العسيلي "الشباب بيحبوا أغاني المهرجانات، وأدعمهم رغم اختلافي مع جزء كبير مما يتم تقديمه"، وفاجأ العسيلي إيناس الدغيدي بغناء أغنية شعبية لـ حكيم.