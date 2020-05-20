محمد سامي.. دخل بخلاف مع النجمات وزوجته وشقيقته في الواجهة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يحقق مسلسل "البرنس" من بطولة النجوم محمد رمضان وأحمد زاهر وروجيينا، بالإضافة إلى رحاب الجمل واللبنانية نور، نجاحا جماهيريا كبيرا جعله في المركز الأول في دراما رمضان هذا العام وفق الكثير من المتابعين.

اللافت في الأمر أن المسلسل من إخراج وسيناريو وحوار محمد سامي، وعن مسلسله "البرنس" صرح سامي في إحدى الحوارات الصحفية أنه استوحى أحداث المسلسل من قصة سيدنا يوسف، حيث يتعرض رضوان البرنس "محمد رمضان" للظلم على يد إخوته بسبب غيرتهم منه، لأن والده كان يحبه أكثر منهم.

وحاول أشقاؤه قتله من أجل الحصول على الميراث الذي كتبه والده له، إلا أنهم يتمكنون من قتل زوجته وابنه فقط، ثم يلفقون له قضية ويقومون بسجنه ورمي ابنته بعد ذلك.

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وأضاف سامي في مداخلة تلفزيونية: "أنا عارف الجمهور عاوز إيه، عشان قبل ما أكون مخرج كنت مشاهد، ودايما البعد عن الناس بيخليك مش عارفهم، القرب من الناس بيخليك فاهمهم، وتجربة إنّ المخرج هو المؤلف مريحة جداً وهو معتمد عالمياً في نماذج كتير".

وعُرف محمد سامي كمخرج للأغاني المصورة والتي لاقت بعضها نجاحًا ملفتًا، منها أغاني الفنانة هيفاء وهبي وتامر حسني ولم يكتفِ بالعمل في مجال إخراج الأغاني المصورة، وإنما امتد نشاطه لتتنوع أعماله بين السينما والتليفزيون، فقدم العديد من المسلسلات الناجحة من أبرزها "آدم" من بطولة تامر حسني، "مع سبق الإصرار" من بطولة غادة عبدالرازق، "حكاية حياة"، "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا، وفي هذا الموسم تألق من خلال البرنس في الإخراج والتأليف.

كما أخرج عددًا من الأفلام الناجحة من بينها عمر وسلمى 3، وفيلم جواب اعتقال، بالإضافة للعديد من الأعمال الناجحة التي جعلت منه اسما مهما في هذا المجال.

وبالرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها وما زال يحققها سامي إلا أن اسمه ارتبط ايضًا بالعديد من المشاكل والأحداث المثيرة للجدل طوال مسيرته الفنية، بالإضافة لحياته الشخصية التي كانت أيضًا محل اهتمام الجمهور والصحافة كونه متزوجا من الفنانة مي عمر والتي شاركت في العديد من الأعمال التي قام بإخراجها، وقال متابعون إنه هو السبب في إقحامها هذا المجال مع شقيقته.

وفي الفيديو أعلاه نستعرض أبرز الخلافات والمحطات المثيرة للجدل في حياة محمد سامي.