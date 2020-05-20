شيلاء سبت غاضبة من صناع مسلسل "كسرة ظهر"

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"الخليج 365" من بيروت: عبرت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، عن غضبها وإستيائها من صُنّاع المسلسل الكويتي ”كسرة ظهر“، متهمة إياهم بخداعها كونهم اتفقوا معها على تقديم دور رئيسي ”بطولة“، ولكنها فوجئت بتقليص مساحة الدور، واصفة مشاركتها بهذا العمل بأنها ”كسرة ظهر لها بالفعل“.

وقالت سبت في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ”سراي“ على شاشة atv الكويت، إنها حاولت الانسحاب من المسلسل ولكن المسؤولين رفضوا بحجة توقيعها على العقد وأنه لا يجوز لها الانسحاب.

وبيّنت الفنانة البحرينية أن الحديث معها قبل حصولها على نص الدور يشير إلى مساحة كبيرة إلا أنها وقت التصوير خدعت، لأن الدور الذي قدمته متواضع ولا يضيف لها، مردفة: ”في بداياتي الفنية ما لعبت دورا بهذه المساحة القليلة.. فعلا خدعوني بالدور ولكن الخطأ عندي وأتحمله“.

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وأضافت أنها وجهت اللوم لنفسها لأنها وقعت العقد قبل قراءة النص، مرجعة خطأها إلى ما أسمته ”طيبتها الزائدة“ التي تجعل من يتعاملون معها يضعونها في خداع ومقالب.

واستشهدت بمشاركتها في مسلسل ”دفعة بيروت“ حيث أوضح لها صناع العمل أنها ستكون ضيفة شرف ولم يحدث أزمة لأنه اتفاق مسبق وكانت على علم بمساحة الدور، وتابعت ”المشكلة إن حد يفهمني إني بطلة وأشوف حالي شيء تاني“.

يُذكر أن مسلسل ”كسرة ظهر“ من إنتاج شركة كنوز الخليج للمنتج محمد المعوشرجي، ويخرجه المخرج البحريني أحمد يعقوب المقلا، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية بينهم عبدالله السدحان وهنادي الكندري، ومجموعة من الفنانين، منهم محمد العجيمي وأحمد العونان وأميرة محمد ومحمد الحداد وشيلاء سبت وأحمد العوضي وعلي الحسيني، فيما تدور قصة ”كسرة ظهر“ حول رجل أعمال ناجح يمر بنقلات عدة في حياته إلى أن يحدث له أمر ما يقلب واقعه رأسا على عقب.