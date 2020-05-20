الكشف عن المتسبب في تسريب مشهد من مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان

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"الخليج 365" من بيروت: كشف محمد سامي، مخرج مسلسل البرنس لمحمد رمضان، خلال مداخلة مع برنامج mbc trending تفاصيل تسريب أحد المشاهد من الحلقات الأخيرة للعمل والذي يظهر رمضان ينتقم من أشقائه.

وقال المخرج المصري أنه فوجئ بتسريب المشهد من وحدة المونتاج، فلجأ على الفور لتامر مرسي منتج العمل، وتمت الاستعانة بالشرطة والجهات المعنية، لتكشف التحقيقات بعد ذلك أن مساعد مونتير في مسلسل منافس خلال الموسم الحالي، هو المتسبب في ذلك.

وبسؤاله عن الجزاء والعقوبة التي تلقاها هذا الشخص، أكد سامي أنهم سامحوه نظرا للظروف التي يمر بها، قائلا: "قالوا لي ده بيصرف على أمه وعنده مشاكل اجتماعية.. والواحد يعني في الآخر لازم يكون رحيم بالناس.. هو غلطان ومستفز جدا إنه يدخل يحرقلك شغلك ومجهودك.. لكن العفو عند المقدرة حاجة كويسة جدا".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه ‏ال 6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم‎.