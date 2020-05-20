شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تقابل محمد هنيدى ومنة شلبى فى فيلم "النمس والأنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة صابرين على المشاركة فى بطولة فيلم "النمس والأنس" للمخرج شريف عرفة، بطولة محمد هنيدى ومنة شلبى وعمرو عبد الجليل، والمقرر البدء فى تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى العمل ومعاينة أماكن التصوير.

وكان آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.

ويعرض لصابرين حالياً مسلسل "ليالينا 80" على قناة CBC، تأليف أحمد عبد ألفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، إياد نصار، غادة عادل، خالد الصأوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، حسنى شتا، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.

Advertisements