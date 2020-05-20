شكرا لقرائتكم خبر عن "المية مية".. أحدث أغانى ألبوم هيفاء وهبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة مع الملحن مصطفي شكرى في أغنيه جديدة من كلماته وألحانه ضمن ألبومها الجديد، تحمل اسم"المية مية"، ويقدمها شكرى بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365"، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.
من ناحية أخري توقف تصوير مسلسل هيفاء وهبي "أسود فاتح"، والذى كان من المفترض أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان الحالى، حيث أكدت أنها لم تكن تمانع توقف التصوير، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية والشروط الصعبة التى وضعتها الجهات الأمنية فى لبنان، والتى صعبت الموقف على حد قولها، مما استلزم توقف التصوير حتى لا يخرج هذا العمل بشكل غير لائق.
وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.
يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى أحدث أغانيها، التي تحمل اسم "شاغلة كل الناس"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد الوزيرى، وتوزيع الموسيقي توما.
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