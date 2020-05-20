زواج غير معلن وهذا المرض أنهى حياتها.. معلومات عن سناء يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة سناء يونس، التي رحلت عن عالمنا في 20 مايو 2006.

ولدت سناء يونس في 3 مارس 1942 مدينة الزقازيق، اسمها بالكامل سناء علي يونس، حصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الاسكندرية.

بدأت سناء يونس مشوارها الفني في المسرح مع فؤاد المهندس في مسرحيات "سك على بناتك، هالة حبيبتي، الأرنب الأسود"، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، منها:"الوهم الجميل، أحلام عمرنا، حرب أطاليا".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة سناء يونس:

- قدمت آخر أعمالها مسلسل "أذكى غبي في العالم"، مع صديق رحلتها الفنان سعيد صالح في عام 2006.

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- طوال مشوارها الفني قدمت قرابة 200 عملا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

- حصلت على جائزة من مهرجان الإسكندرية عام 1992 عن فيلم (الفضيحة).



- أول أفلامها فيلم إشاعة حب، حيث ظهرت كإحدى صديقات سميحة (سعاد حسني)، في عام 1960، وكان آخر أفلامها من حيث تصويره فيلم حرب أطاليا عام 2005 مع أحمد السقا.

- وفقا لتصريحات الناقد طارق الشناوي، تزوجت من الفنان محمود المليجي سرًا لفترة طويلة، لكنها رضيت بالإبقاء على لقب عانس السينما المصرية حفاظًا على مشاعر الفنانة علوية جميل، الزوجة الأولى للمليجي لما بينهما من قصة حب طويلة.



- خاضت سناء يونس تجربة العمل كمذيعة مرتين، الأولى عبر شاشة دبي من خلال برنامج "على المكشوف‏"‏، والثانية في قناة النيل للمنوعات من خلال برنامج‏ "سناء يونس دوت كوم".

- توفيت في عام 2006 عن عمر يناهز 64 عامًا، بعد صراع مع مرض التهاب الكبد الوبائي.