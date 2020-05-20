ممثلة عالمية ترد على منتقدي عدم انجابها الأطفال

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة التركية ​لاريسا غاجيمير​ على كل التعليقات المسيئة لها لعدم انجابها اطفال بعد مرور فترة على زواجها واعترفت برسالة مؤثرة انها لا يمكنها الإنجاب مع الإشارة إلى أنها تلقت الكثير من التعليقات السلبية التي تتناول هذا الأمر. وقالت: "أيها الرائعون أعاني من مشكلة ولا يمكنني إنجاب الأطفال. قمت وبوراك بالعديد من المحاولات الطبية ولم نحقق النجاح".

وتابعت: "تصالحت مع نفسي، اعترفت بأنه لا يمكنني الإنجاب وتساءلت: إذاً ما الذي يمكنك فعله؟ سنسافر سنذهب لتمضية عطلة، سنفعل شيئاً ما. فهمت ما حدث وقلت في نفسي إن هذا ما يريده الله لكنكم تكتبون تعليقات سيئة بشكل لا يحتمل ولا تتوجهون من خلالها إلي فقط بل إلى الكثيرين. تكتبون من دون أن تعرفوا ما يعانيه الناس من مشاكل" وطلبت منهم عدم الإساءة إليها مؤكدة أنها تقبلت الأمر وأنه لا يمكن تزييف الحقائق.