قيس الشيخ نجيب بضيافة راغب علامة وهكذا وصف الأجواء-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حلّ الممثل السوري ​قيس الشيخ نجيب​ ضيفاً على الفنان اللبناني ​راغب علامة​ في منزله، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك، إذ نشر نجيب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بعلامة من داخل منزل الأخير وعلّق بالقول:"بنهاية شهر رمضان الكريم الافطار مع السوبر ستار الو طعم تاني.. ان شاء الله رمضان بينعاد على بلادنا وعلى لبنان بالصحة والخير والامان.. راغب علامة شكرا الك ولعائلتك الكريمة".

يشار إلى أن نجيب يشارك حالياً في بطولة مسلسل "أولاد آدم" إلى جانب الممثلين ماغي بو غصن ومكسيم خليل ودانييلا رحمة وندى أبو فرحات وكارول عبود وغيرهم.

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