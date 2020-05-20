ندى أبو فرحات تشوّق متابعيها لمصير "زينة".. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الممثلة اللبنانية ​ندى أبو فرحات​ متابعيها لمصير شخصية "زينة"، التي تجسدها في مسلسل "​أولاد آدم​"، والذي يعرض حالياً في رمضان.

ونشرت ندى عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها من كواليس المسلسل، وعلّقت: "شو قولكن حيصير ب"زينة"، وين رح تنتهي قصتا؟ جوا أو برا الحبس؟".

يُذكر أن المسلسل من بطولة ماغي بو غصن، داننيلا رحمة، مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، رودني حداد، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، ساشا دحدوح، رانيا عيسى، أنطوانيت عقيقي، سوسن أبو عفار، أنس طيارة، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو.

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