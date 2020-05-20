صفاء أبو السعود لم تحضر جنازة زوجها صالح كامل لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - لم تحضر الإعلامية المصرية ​صفاء أبو السعود​ جنازة زوجها الشيخ ​صالح كامل​، مؤسس مجموعة ART راديو وتلفزيون العرب، الذي توفي يوم أمس عن عمر الـ79 عاماً، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب تواجدها في مصر مع بناتها، وعدم تمكنها من السفر بسبب توقف حركة الطيران نتيجة تفشي ​فيروس كورونا​.

يشار إلى أن أبو السعود لديها 3 بنات من كامل هي هديل وأصيل ونضير، بينما كان لديه عبد الله ومحيى الدين من زوجته الأولى.

وكان نعى عدد كبير من النجوم حول العالم كامل، وذلك عبر صفحاتهم الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

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