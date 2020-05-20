ياسمين صبري بأول ظهور لها بفستان الزفاف - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد النجار، صورة له من كواليس مسلسل "​فرصة تانية​" على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي . وظهر الى جانب بطلي العمل ​ياسمين صبري​ التي كانت ترتدي فستان زفاف و​أحمد مجدي​ الى جانبها وهو يرتدي بدلة العريس وعلق قائلًا: “تفتكروا ها نلحق نقول مبروك ولا لعنة ريهام هايبقى ليها رأي تاني "

مسلسل “فرصة تانية” يعرض في شهر رمضان من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي ونخبة من الممثلين منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، ادوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده. والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير