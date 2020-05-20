ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد النجار، صورة له من كواليس مسلسل "فرصة تانية" على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي . وظهر الى جانب بطلي العمل ياسمين صبري التي كانت ترتدي فستان زفاف وأحمد مجدي الى جانبها وهو يرتدي بدلة العريس وعلق قائلًا: “تفتكروا ها نلحق نقول مبروك ولا لعنة ريهام هايبقى ليها رأي تاني "
مسلسل “فرصة تانية” يعرض في شهر رمضان من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي ونخبة من الممثلين منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، ادوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده. والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري بأول ظهور لها بفستان الزفاف - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.