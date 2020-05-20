كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بواسطة رسوم فرعونية متحركة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديده "كورونا فيروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد رمضان فيديو لروسومات فرعونيه ترقص علي الخيط وذلك بهدف الترويج لألبومه الجديد "كورونا فيروس" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وكان الفيديو عبارة عن رقص علي الجدران لروسومات فروعونيه وذلك علي مهرجان محمد رمضان الجديد عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وعلق "رمضان" علي الفيديو قائلاً :"مهرجان كورونازفيروس قريباً، عل أنتم مستعدون" حيث أنه شارك في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حالياً ونال إعجاب الكثير من الجمهور

يشار أن مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش.

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ويذاع مسلسل "البرنس"، على قناة dmc، عقب الإفطار فى تمام الـ 7:45 مساء على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل، لمن تفوته المشاهدة الأولى.