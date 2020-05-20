تراند اليوم : الفتوة حلقة 27 – ياسر جلال يبدأ خطة الإنتقام.. وإجهاض مي عمر

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال تطورات، أبرزها تستوقف إحدى السيدات في الحي لمواساة “ليل ” مي عمر في وفاة زوجها وحماتها ولكن سرعان ما تتكاثر عليها النساء ويخطفونها في منطقة لا يراهم فيها أحد ويضربونها حتى يُجهض الحمل.

عقب وفاة حورية والده حسن الجبالي ( إنعام سالوسة ) تقضي ليل ( مي عمر ) بعض الوقت في منزل زوجها التي تظن أنه مات هو الأخر وتعود بمفردها لمنزل والدها.

حيث شهدت الحلقه ذهاب عزمى الفنان أحمد صلاح حسنى للعزاء في والدة حسن الجبالي الفنانة انعام سالوسة التى ماتت بحلقة أمس حزنا على ابنها حسن الفنان ياسر جلاا الذى طعنه عزمى بسكين للتخلص منه ليصبح فتوة الجمالية.

من ناحية أخرى طلب حسن من الفتوة الأعور الفنان مجدى فكرى الذهاب إلى فضل الفنان محمود عبد الحافظ ليحضره إليه لبيدأ في وضع خطة للعودة إلى الجمالية وإعادة الذهب المعروف بكنز الدم.

وفوجئ فضل بأن حسن الجبالى مازال على قيد الحياة وأخبره بوفاة والدته وأن زوجته ليل الفنانة مى عمر حامل ففرح حين وحزن في نفس الوقت.

على صعيد آخر قام سيد اللبان طليق ليل وفتوة المذبح الفنان رياض الخولى بتحريض عدد من السيدات ليقمن بضرب ليل بهدف إجهاضها والتخلص من الجنين لأنه يريد أن يعيدها إلى عصمته مرة أخرى عقب قتل حسن.

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وشهدت الحلقة قيام عزمى بوضع السم لفرج كبير المشاديد للتخلص منه.

عقب تعافي حسن الجبالي ( ياسر جلال ) من طعنة عزمي ( أحمد صلاح حسني ) ونجاته من الموت المحقق بفضل إنقاذ العربجية له، طلب استدعاء فضل ( محمود حافظ ) والذي سكن بين العربجية لسنوات طويلة وفي

وانتهت الحلقة بوضع حسن الجبالى لخطة انتقام بمساعدة الفتوة الأعور وفضل والشيخ مبروك المزيف الفنان أحمد خالد صالح الذى حكى لحسن أن سيد اللبان سرق الذهب ووضعة في المذبح وسيقوده لمكانه.

كما ظهرت حسيبة مرات أبو ليل وأم شقيقها عزمى وتجسد دورها الفنانة عايدة رياض التى اختفت طويلا بعدما قتلت حبايب أم ليل.

مسلسل الفتوه تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويعرض يوميا على قناة الحياة بطولة النجم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..