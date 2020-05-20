تراند اليوم : دينا فؤاد : سعيدة بمشاركتي في كليب “مساء الخير “ لحسين الجسمي

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بمشاركتها خلال كليب ” مساء الخير ” مع الفنان حسين الجسمي ، الذي يشارك فيه نحبة من النجوم منهم ، الفنان هاني رمزى ، طارق صبري، ايمي، روجينا ، أشرف زكي، مجدي كامل،مها أحمد ، أحمد بدير، نشوى مصطفى ، شيماء سيف وغيرهم

واشارت وجه القمر دينا فؤاد : ” مبسوطة إني شاركت في ڤيديو كليب أغنية مساء الخير لحسين الجسمي كلمات: أيمن بهجت قمر الحان: محمد يحي توزيع: توما إخراج المخرجة الشاطرة والجميلة صديقتي بتول عرفة” .

وتعد دينا فؤاد من أهم النجمات اللاتي يُجدن اختيار أعمالهنّ الفنية والتي تلقى دائماً نجاحاً جماهيرياً ضخماً منذ بدايتها وحتى آخر عمل عرض لها مؤخراً وهو مسلسل “الأخ الكبير”. وتتواجد في رمضان الحالي في مسلسل “الاختيار” الذي يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي والإرهابيً هشام العشماوي الذي تجسد من خلاله شخصية زوجة الإرهابي .

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