دينا الشربيني: “لعبة النسيان” نجح بسبب أحداثه الغامضة والمتشابكة

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت الفنانة المصرية دينا الشربينى عن سعادتها بردود الفعل على مسلسلها “لعبة النسيان”، المعروض فى سباق رمضان الحالى، مشيرة إلى أن المسلسل خطف انتباه الجمهور منذ اليوم الأول لعرضه لأن أحداثه متشابكة.

وصرحت دينا الشربينى بأنها تحب أعمال الإثارة والتشويق، لذلك كانت متحمسة جدا للمسلسل لأن هناك أحداثا متشابكة وغموضا والجمهور يظل تائها مع الحلقات، ينتظر ما سيحدث دائما، إضافة إلى أنها ترى أن الغموض مناسب جدا للأعمال الطويلة.

ورأت أنه لا عيب فى الأعمال المأخوذة من فورمات أجنبية مميزة، مشيرة إلى أنها تميل للعمل المميز الذى يجذبها والقصة والشخصية هما ما يحكمان إذا كنت ستقبل العمل أم لا.

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وأعربت عن سعادتها كثيرا بردود فعل الجمهور على ظهورها على طبيعتها فى المسلسل، قائلة إن الشخصية كانت تتطلب أن تظهر بشكلها الطبيعى، دون “مكياج”، لأن “رقية” تمر بأزمة نفسية، فليس من الطبيعى أن تظهر بـ”مكياج” كامل فى ظل هذه الظروف.

وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، إذ تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.

يشارك فى بطولة المسلسل أحمد داوود، إنجى المقدم، محمود قابيل، أسماء أبواليزيد، على قاسم، رجاء الجداوى، أحمد صفوت، والطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.