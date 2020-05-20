محمد صلاح ضمن قائمة فرانس فوتبول للشخصيات الأكثر تأثيرًا في كرة القدم

متابعة بتجـــــــرد: نشرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية قائمة بأكثر 50 شخصية رياضية مؤثرة على مستوى العالم مساء أمس الثلاثاء (19 أيار/مايو). وضمت القائمة كلًا من كريستيانو رونالدو لاعب (يوفنتوس) وليونيل ميسي لاعب (برشلونة) ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي لاعبين (سان جيرمان) ورحيم ستيرلينج لاعب (مانشستر سيتي) ومحمد صلاح لاعب (ليفربول). كما شهدت الاختيارات أيضًا تواجد وكلاء لاعبين مثل خورخي مينديز ومينو رايولا وبيني زاهافي ومدربين على غرار يورجن كلوب (ليفربول) وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وزين الدين زيدان (ريـال مدريد). وللسيدات ضمت القائمة كذلك ميجان رابينوي قائدة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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