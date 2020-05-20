تامر حسني في “حفل من نوع خاص” أوّل أيام عيد الفطر

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا، أوّل أيام عيد الفطر المبارك وذلك على شاشة ON TV المصرية.
وأعلن تامر حسني عن حفله المنتظر من خلال منشور عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”؛ وأشار تامر إلى أنه “حفل من نوع خاص” بحسب تعبيره حيث كتب: “إن شاء الله هعيد عليكم و معاكم على شاشة On tv المصريه بحفله من نوع خاص أول يوم العيد و ان شاء الله”.
وأضاف أنه من خلال هذا الحفل سيتم جمع تبرعات لمساعدة المتضررين من وباء كورونا، فكتب: “هيتحقق من خلالها تبرعات لمتضرري وباء كورونا وعلى صفحات On E اطلبوا الأغاني و الأسئله اللي عايزينها انا تحت امرك أجمهور أعسل انت”.
وفي ختام منشوره وجّه تامر معادية خاصة إلى جمهوره في مصر والوطن العربي والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكتب: “وكل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد على كل مصر والعالم العربي وعالدنيا كلها وياااااااارب كل حد فيكوا طلب حاجه من ربنا في شهر رمضان الفضيل.. ربنا يكرمه بيها ويحققهاله اللهم آمين”.
جدير بالذكر أن تامر حسني طرح في الأيام الماضية أغنية “الأصل مصري” الخاصة بحملة الشركة المصرية للاتصالات WE لرمضان 2020.
الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، والإعلان يحمل رسالة تؤكد قدرة المصريين على التكاتف والصمود وقت الأزمات، من خلال لوحات فنية رائعة تم تصويرها بالكامل داخل نهر النيل بما يمثله من رمز لامتداد الخير والصمود وتحدي الصعاب.
وحقق إعلان “الأصل مصري” أكثر من 70 مليون مشاهدة عبر “فيسبوك” و”يوتيوب” خلال أسبوعين فقط.
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