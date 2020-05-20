748 فحصا في الدوري الإنكليزي

متابعة بتجـــــــــرد: أجرت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم 748 فحصاً للاعبين والأجهزة الفنية قبل إستئناف الدوري، وتبين إصابة 6 أشخاص من ثلاثة أندية في فيروس كورونا. وقالت الرابطة في بيان “اللاعبون أو أعضاء الأجهزة الفنية التي جاءت عيناتهم إيجابية سيخضعون للعزل لمدة سبعة أيام ولم يتم تقديم تفاصيل محددة عن الأندية أو المصابين لأسباب قانونية”.

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