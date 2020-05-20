معلومات خاصة تُكشف للمرّة الأولى عن سيلين ديون

متابعة بتجـــــــــرد: تعتبر النجمة العالمية سيلين ديون من السباقات إلى اتباع أحدث صيحات الموضة وابتكاراتها. ولهذا تراقب الكثيرات إطلالاتها وأناقتها وقد يقمن بتقليدها، علماً أنها تتبع مختلف الأساليب من كلاسيكية Chanel الراقية إلى ألوان Max Mara وفساتين Balenciaga وغير ذلك.

ومن المعروف أنها تمتلك عدداص كبيراً جداً من الملابس ولهذا تتساءل الكثيرات عن مصير القطع بعد أن ترتديها. وهو ما كشفته في وقت سابق في مقابلة أجراها معها الصحافي الفرنسي اليوناني نيكوس الياغاس ضمن حلقة من برنامج 50 Minutes Inside حيث أجابت على السؤال عما إذا كانت تحتفظ بكل ملابسها.

وقالت: “الخزانات. المستودعات. الخزانات. أتمنى المزيد من الخزانات”. وهو ما أثار جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين بعد هذا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقارن هؤلاء بينها وبين عدد من النساء الأنيقات حول العالم ومنهن سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون التي ترغمها القواعد على إعادة كل القطع التي تشتريها بقيمة تزيد على 150 يورو إلى المصمم بعد أن تأخذها على سبيل الإعارة بدلاً من شرائها.