شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو: توقف "مسرح مصر" خطوة لابد منها بعد تقديم كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نجمة مسرح مصر الفنانة ويزو أن خطوة التوقف عند الموسم السابع من عروض "مسرح مصر" كان لابد من اتخاذها رغم حزن كل الفرقة على ذلك، مشيرة إلى أنهم قدموا 130 مسرحية والدراما كلها 35 فكرة فقط وسيكون صعوب الخروج من هذه الدائرة لافتة أنهم قدموا كل شيء وكان لابد من الوقوف.

وأوضحت ويزو لـ"الخليج 365" أن النجم أشرف عبد الباقى وضع كل نجوم الفرقة على السلم واختصر عليهم كثيراً حيث قالت: "الحمد لله والفضل لربنا واستاذ أشرف اللى غامر وعمل المشروع دا واللى محدش كان يتوقع انه ينجح أصلا واننا نبقى براند فى السوق، وبصراحة هو عمل اللى عليه وقالنا يالا يا ولاد اطلعوا انتوا وخلانا ننور وخلى الناس تتفرج ونشوفنا".



ويزوو

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وحول الخطة بعد انتهاء "مسرح مصر" أكدت ويزو أنه كان هناك مشروع مسرحية جديدة تجمعها مع على ربيع وأوس أوس وليس كل أعضاء الفرقة، من إخراج وإنتاج أشرف عبد الباقى، موضحة أن التحضيرات توقف كورونا ولا تعرف موعد استئناف التحضيرات مرة أخرى، مضيفة أنهم كأصدقاء من الفرقة يستعينوا ببعض في أعمالهم.

وتشارك ويزو في دراما رمضان هذا العام بمسلسل "رجالة البيت" الذي يتم عرضه على قنوات cbc، on، dmc حيث تقدم دور "تونا" زوجة أكرم حسنى وأخت أحمد فهمي وابنة بيومى فؤاد، والعمل يشارك في بطولته عارفة عبد الرسول ولطفى لبيب وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى.