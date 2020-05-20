شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نهايات متوقعة لمسلسل "بـ 100 وش".. هل ينصب عمر على سكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين، الذى يعرض حالياً على قناة الحياة طوال أيام شهر رمضان، ومنذ عرض الحلقات الأولى من العمل جذب المشاهدين وأصبح "عمر وسكر" تريند يومياً على جوجل، خاصة وأن الأحداث تدور حول عصابة تغيير من ملامحها للنصب على الأخرين بشكل كوميدى، وهناك تفاعل كبير من الجمهور مع شخصيات المسلسل" حمادة وماجى وسباعى ونجلاء وسكر وعمر" وأخرها شيرين التى تجسدها الفنانة سارة التونسى حبيبة عمر السابقة التى تركته وتزوجت صديقه بسبب الأموال.

وهناك توقعات كثيرة لنهاية المسلسل فى حلقاته الأخيرة خاصة بعد الإعلان عن احتمالية وجود جزء ثانى للمسلسل بعد نجاح العمل.

- هل ينصب "عمر" اسر ياسين على "سكر" نيللى كريم" فى الحلقات الأخيرة بعد عرضه الزواج عليها؟

- متوقع أن تتزوج "سكر" من "عمر" ويشكلان عصابة كبيرة وبعد عمليات النصب سيتوقفان عن العمل.

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- ومن ضمن النهايات المحتملة، أن يتم القبض على عصابة "عمر وسكر" فى الحلقة الأخيرة.

- أن تنصب "سكر" على "عمر" اسر ياسين بعد مقابلته مع "شيرين" سارة التونسى حبيبته القديمة.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.