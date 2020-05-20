شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده وحسين الجسمى ينعيان الشيخ صالح كامل ويقدمان العزاء لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان السعودى القدير محمد عبده، والنجم الإماراتى حسين الجسمى، على نعى رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح كامل، الذى وافته المنية مساء الاثنين الماضى، عن عمر ناهز 79 عاما، مقدمين العزاء لأسرته الكريمة وحرمه الفنانة صفاء أبو السعود، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب عبده، عبر حسابه على تويتر: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره باسمى واسم عائلتى، أنعى فقيدنا الشيخ صالح كامل وأسال الله أن يتقبله بواسع رحمته وأن يعفو عنه ويغفر له ويلهم ذويه الصبر والسلوان".



محمد عبده

فيما كتب الجسمى، عبر تويتر: "الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله وذويه ومحبيه".

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الجسمى

ودفن صباح، أمس الثلاثاء، رجل الأعمال الشهير صالح كامل، الذى توفى أمس الاثنين عن عمر يناهز 79عاما، وسط تواجد كثير من وسائل الإعلام والصحفيين وبعض المقربين منه، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من محبين الشيخ.

ويعد صالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين فى مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب، ولد عام 1941م فى مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

وتلقى كامل تعليمه الابتدائى والمتوسط فى مكة المكرمة والطائف، والثانوى بجدة، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963، أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودى وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل فى وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل فى وزارة المالية، ترك العمل الحكومى واتجه إلى القطاع الخاص، الذى توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة فى المملكة وفى نحو 45 دولة حول العالم.