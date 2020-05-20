أنغام ناعية الشيخ صالح كامل: خالص العزاء لحرمه وأبنائه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
نعت الفنانة أنغام، رجل الأعمال الشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية، أمس الأثنين، عن عمر يناهر الـ79 عامًا.
وعبر حسابها بـ"تويتر"، غردت أنغام قائلة: "الشيخ صالح كامل اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك خالص العزاء لعائلته الكريمة والسيدة حرمه وأبنائه".
وأفادت قناة العربية السعودية، في نبأ لها، مساء أمس الإثنين، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وهو أحد أهم المستثمرين السعوديين في مجال الإعلام، وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.
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